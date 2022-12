Gasometer-Streit: Einigung zwischen Stadtwerken und Sozialpalast

Es ist das Ende eines monatelangen Streits: Die Stadtwerke Münster und der Verein Sozialpalast haben sich auf ein weiteres Vorgehen auf dem Gasometer-Gelände am Albersloher Weg geeinigt.

Der Gasometer am Albersloher Weg soll eine neue Nutzung erhalten. Ein wichtiger Meilenstein war dafür nun die Einigung zwischen Stadtwerken und Sozialpalast.

Die Stadtwerke Münster und der Verein Sozialpalast haben das weitere Vorgehen auf dem Gasometer-Gelände vereinbart. Damit wird laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke ein „chancengleiches Konzeptvergabeverfahren für alle Beteiligten und damit die städtebauliche Entwicklung des Grundstücks gesichert, ein Leerstand des Geländes während des Verfahrens aber vermieden“.

Dabei sagt der Sozialpalast zu, das Gasometer-Grundstück bis Ende Dezember 2022 zu räumen. So können die Stadtwerke die geplante „Gasometer-Börse“ als Informationsveranstaltung zum Auftakt des Konzeptvergabeverfahrens im Januar 2023 in neutralem Umfeld durchführen.

Neuer Mietvertrag zwischen Stadtwerken und Sozialpalast

Zwischen den Stadtwerken und dem Sozialpalast wird demnach eine weitere Zwischennutzung des Geländes vereinbart. Hierzu handeln die Parteien zeitnah einen neuen Mietvertrag aus, der nach Angaben der Stadtwerke am 1. Februar 2023 beginnen soll und mit dem Verkauf des Grundstücks an einen neuen Eigentümer endet.

Dem Verein werde so ermöglicht, weiterhin auf dem Gasometer-Grundstück ihr soziales und kulturelles Angebot durchzuführen, wie der Rat der Stadt Münster es per Ratsbeschluss gewünscht hatte. „Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke.

„ Unser Ziel ist es, ein alternatives tragfähiges Konzept für die zukünftige Nutzung des Gasometers zu entwickeln. “ Kathrin Xiao vom Verein Sozialpalast

„Für den Sozialpalast gibt es mit dieser Vereinbarung eine Zukunft: Unser Ziel ist es, ein alternatives tragfähiges Konzept für die zukünftige Nutzung des Gasometers zu entwickeln. Dies tun wir parallel zum kommerziellen Konzeptvergabeverfahren. Gleichzeitig bekennen wir uns dazu, das demokratische, durch den Rat der Stadt Münster legitimierte Ergebnis des Wettbewerbs anzuerkennen“, sagt Kathrin Xiao vom Verein Sozialpalast.

„Uns geht es darum, den Ratsantrag zur Entwicklung des Gasometer-Geländes umzusetzen. Dafür ist ein chancengleiches Verfahren für alle Beteiligten Voraussetzung. Die Vereinbarung sichert dies und gibt einem potenziellen Investor die Sicherheit, das ausgearbeitete Konzept auch umsetzen zu können“, kommentieren die Stadtwerke-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk und Frank Gäfgen die Entwicklung.

Kommerzielle und kulturelle Nutzung ermöglichen

Das Gasometer-Gelände am Albersloher Weg ist für die Stadtwerke nicht mehr betriebsnotwendig und wurde in den letzten Jahren punktuell kulturell genutzt – seit 2021 verstetigte sich eine solche soziale und kulturelle Nutzung durch den Verein Sozialpalast. Im Februar 2022 hat der Rat die Stadtwerke beauftragt, das Grundstück rund um den denkmalgeschützten Gasometer einer städtebaulichen Nutzung zuzuführen und dafür ein Konzeptvergabeverfahren durchzuführen.

Ziel ist es laut der Pressemitteilung der Stadtwerke, neben der kommerziellen auch eine kulturelle Nutzung auf dem Gelände zu ermöglichen. Der Rat behielt sich dabei vor, gegebenenfalls eine rein sozialkulturelle Nutzung einer kommerziellen Nutzung vorzuziehen. Auf der „Gasometer-Börse“ am 19. Januar 2023 können sich interessierte Investoren mit ihren Planern das Gelände ansehen, aber auch mit potenziellen kulturellen Nutzern ins Gespräch kommen.