So gehen die Stadtwerke mit den Entlastungsmaßnahmen um

Das Gas- und Dampf-Kraftwerk der Stadtwerke am Hafen produziert Fernwärme. Auch dafür wird der Preis gedeckelt.

Nachdem die Bundesregierung Anfang der Woche bekanntgegeben hat, wie sie sich die Entlastung der Gaskunden angesichts explodierender Preise vorstellt, sind nun auch die Versorgungsunternehmen am Zug. Sie müssen die Entlastungsmaßnahmen für die Kunden umsetzen. In Münster fließt das Erdgas durch die Netze der Stadtwerke – die auch die meisten Privathaushalte und kleinere sowie mittlere Gewerbebetriebe in Münster beliefern.