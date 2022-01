Gastronomie sieht Selbsttests nicht als Alternative

Theoretisch kann der Testpflicht in der Gastronomie nicht nur durch den Booster, sondern auch durch einen Selbsttest nachgekommen werden: Dieses Prozedere bleibe aber wohl die absolute Ausnahme, glauben Gastronomen.

In der Gastronomie gelten neue Corona-Regeln. Es gilt "2G plus" - Geboosterte müssen kein negatives Testergebnis vorlegen.

Die neue, am Donnerstag in Kraft tretende Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen ist beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) auf wenig Begeisterung gestoßen. Von einigen Betrieben habe sie hinsichtlich der 2G-plus-Regelung, bei der die Testpflicht für Geboosterte entfällt, die Rückmeldung erhalten, dass das Gefühl vorherrsche, die Politik wolle den Geboosterten etwas Gutes tun – aber auf dem Rücken der durch den Verband vertretenen Betriebe, so die hiesige Dehoga-Geschäftsführerin Renate Dölling.