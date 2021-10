Gedenken an die Opfer von Halle

Münster

Gemeinsam gegen Antisemitismus: Rund 50 Menschen folgten am Sonntag dem Aufruf des „Jugendbündnisses gegen Antisemitismus Münster“ zur Gedenkveranstaltung an den rechtsextremen Anschlag in Halle am 9. Oktober 2019. Auch der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde hatte eine Botschaft.