Gedenken an eine blutige Bombennacht

Am 18. November 1944 wurde der Schützenhofbunker von einer Bombe getroffen. Aus diesem Anlass luden die Kirchengemeinden auf der Geist am Freitag zu einer Gedenkfeier statt.

Michael Tillmann begrüßte die Besucher im Namen des ehemaligen Ökumenischen Friedenskreises auf der Geist, der sich seit den 1980er-Jahren für das Gedenken engagiert. Sebastian Fuchs, der den Friedenskreis in den 1980ern mit begründete, reflektierte die Anfänge des Kreises, der sich das Gedenken an die Opfer des Bombentreffers zur Aufgabe gemacht hat. Daraus entstanden ist eine Gedenktafel an der Ostseite des Gebäudes, die kürzlich wieder aufgehängt wurde. Diese wurde 1984 bei der ersten Gedenkveranstaltung am Schützenhofbunker eingeweiht. Seitdem gab es bis vor drei Jahren jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag. Diese ist jetzt durch das Zusammentreffen am Jahrestag des Bombentreffers ersetzt worden.

Seit 2015 Denkmal

Michael Tillmann erzählte von den späten 1980er-Jahren, als der Bunker für den Zivilschutz reaktiviert werden sollte, wogegen er und andere Bürger sich engagiert hatten. Nach Unterschriftenaktionen und einer Bürgerversammlung konnten sie dies 1989 verhindern. Winfried Welter, der sich seit 2012 für den Bunker einsetzt, berichtete vom schwierigen Weg bis zum Denkmalschutz 2015, der den drohenden Abriss verhinderte. Als Zeitzeuge war Wolfram Weidelich anwesend, der beim Angriff als kleines Kind vor Ort war, aber gemeinsam mit seiner Mutter fliehen konnte. Bei dem Bombentreffer 1944 kamen 68 Menschen ums Leben.