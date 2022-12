Verletzte nach Irrfahrt durch Sperrzone

Schrecksekunde am Abend: Ein offenbar psychisch gestörter Mann ist mit einem Kleinwagen an zwei Weihnachtsmärkten vorbei durch die abgesperrte Innenstadt gefahren. Es gab drei Leichtverletzte, Schlimmeres verhinderte die Polizei.

Schlimmste Erinnerungen wurden wach: Ein offenbar psychisch auffälliger Mann ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit einem roten Kleinwagen an zwei Weihnachtsmärkten vorbei durch die eigentlich abgesperrte Innenstadt in Münster gefahren.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 37-Jährige an der Windthorststraße hinter einem Streifenwagen her. Als dieser durch eine Sperrstelle über den Harsewinkelplatz in die Innenstadt einbog, wollte der Mann diesem unbeirrt weiter folgen.

Kein terroristischer Hintergrund

Ein Sicherheitsbediensteter reagierte direkt und griff durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug, um den 37-Jährigen daran zu hindern. Dieser beschleunigte allerdings seinen Wagen, verletzte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei leicht und fuhr über den Stubengassenplatz, die Heinrich-Brüning-Straße bis zum Syndikatplatz.

Dabei wich der 37-Jährige Personengruppen aktiv aus und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Einen terroristischen Hintergrund schloss Polizeisprecher Jan Schabacker aus. „Die Tat ist nicht im Bereich Amok einzuordnen. Er hatte es nicht auf Passanten abgesehen“, hieß es weiter. Der Fahrer des Wagens sei den Behörden bekannt.

Frau erlitt einen Schock

Als der Mann den Prinzipalmarkt erreichte, stoppten ihn Polizisten, die dort eine Demonstration absicherten. Eine glückliche Fügung, wie Schabacker sagte. Den Ermittlungen zufolge touchierte der 37-Jährige während der Fahrt eine weitere Person, die leicht verletzt wurde, eine Frau erlitt einen Schock.

Einsatzkräfte haben den Mann in Gewahrsam genommen. Laut Polizeisprecher Schabacker wurde der Mann noch am Abend zu der Tat angehört. Außerdem werde geprüft, ob eine Unterbringung in eine medizinische Einrichtung vonnöten sei.

Heuer will den Vorfall prüfen

Vor Ort untersuchten die Polizisten den Wagen des Mannes auf Waffen und Sprengstoff. Die Suche blieb nach Polizeiinformationen jedoch ohne Ergebnis.

Auch die Stadt Münster reagierte am Abend auf die Ereignisse in dem eigentlich mit Anti-Terror-Pollern, Autosperren und großförmigen Schutzblöcken gesicherten Stadtzentrum: Er könne den Vorfall bestätigen, sagte Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. „Den präzisen Ablauf an der Sperrstelle müssen wir uns ganz genau ansehen.“