Geflügelpest in Albachten bestätigt

Geflügelpest-Ausbruch in Münster: In Albachten wurde am Wochenende in einer Tierhaltung das H5N1-Virus nachgewiesen. Das hat Auswirkungen auf das gesamte Stadtgebiet.

Geflügelpest-Ausbruch in Münsters Westen: In Albachten ist am Wochenende laut einer städtischen Pressemitteilung das H5N1-Virus (Subtyp des Influenza-A-Virus) bestätigt worden. Das Virus wurde als Ursache einer Erkrankung in einer Tierhaltung von 90 Vögeln unterschiedlicher Rassen festgestellt.

Das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe hat den Geflügelpestverdacht in der Geflügelhaltung in Albachten bestätigt. "Der betroffene Bestand wurde noch am selben Tag euthanasiert", heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. Im gesamten Stadtgebiet gilt nach dem Ausbruch in Albachten nun eine Stallpflicht für Geflügel.

Übertragungen auf den Menschen sind möglich

Die aviäre Influenza, umgangssprachlich auch Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die ihren natürlichen Reservoir-Wirt im wilden Wasservogel hat. Die Geflügelpest ist für Hausgeflügel hochansteckend und verläuft mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. In Ausnahmefällen kann die Vogelgrippe laut der städtischen Mitteilung auch auf den Menschen übertragen werden und dort eine Erkrankung auslösen.

Es wird daher empfohlen, bei unmittelbarem und engem Kontakt mit krankheitsverdächtigem Geflügel einen wirksamen Mund-Nasenschutz zu tragen und sich präventiv gegen die Influenza impfen zu lassen. Ein Zusammenhang mit den aktuellen Geflügelpestausbrüchen in NRW ist unwahrscheinlich, wahrscheinlich handelt es sich um eine eingetragene Infektion durch Wildvögel.

Sperrzone im Umkreis von drei Kilometern

Das Veterinäramt richtet aktuell eine Sperr- und eine Beobachtungszone im Radius von drei bzw. zehn Kilometern ein. Tierhalter in diesen Bereichen müssen dem Veterinäramt umgehend die Anzahl ihrer gehaltenen Vögel mitteilen.

Rückfragen oder Meldungen zur Geflügelpest können telefonisch unter 0251/4925461 oder per E-Mail an veterinaeramt@stadt-muenster.de gerichtet werden.