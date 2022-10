Gasverbrauch in Münster: Gegen den Trend etwas sparsamer

Deutschland muss Gas sparen – und in Münster ist dies im September entgegen dem jetzt von der Bundesnetzagentur veröffentlichten Bundestrend zumindest in geringem Umfang gelungen. Die Stadtwerke haben auf Bitten unserer Redaktion den Gasfluss in ihrem Netz mit einem Durchschnittswert aus den drei Vorjahren verglichen. Danach flossen im Monat September sieben Prozent weniger Erdgas durch die Leitungen, wie Lisa Schmees, Sprecherin der Stadtwerke, erläutert.

