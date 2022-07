Gehört ein Roboterhund in den Zoo?

Roboterhund "Yuki" kam in dieser Woche in ein eigenens Gehege im Allwetterzoo zum Einsatz. Das Institut für Gesellschaft und Digitales der FH Münster wird in diesem Zusammenhang mit einer Gruppe von Masterstudierenden untersuchen, wie die Besucher des Allwetterzoos auf den animaloiden Roboterhund reagierten.

Foto: Matthias Ahlke