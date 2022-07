Das Mammut kehrt nach Münster zurück

Ein Ureinwohner des Münsterlandes kehrt am Samstag an seinen in mehreren früheren Jahrzehnten angestammten Platz zurück: Das Skelett des 1910 in einer Kiesgrube bei Ahlen gefundenen, rund 41 000 Jahre alten Wollhaar-Mammuts wird am Samstag (9. Juli) im Geomuseum der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) an der Pferdegasse nach seiner Restaurierung wieder aufgebaut.

