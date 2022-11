Geomuseum: Eröffnung nicht mehr in diesem Jahr

Im vierten Quartal dieses Jahres, da hatte sich die Westfälische Wilhelms-Universität im Januar festgelegt, sollte ihr Geomuseum an der Pferdegasse öffnen. Endlich – denn der seit 2007 währende Umbau der nun 320 Jahre alten „Landsbergschen Kurie“ wurde zu einer schier unendlichen Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen. Diese ist entgegen der Ankündigung nun doch nicht mit diesem Jahr beendet. Die Umbauzeit beträgt nun volle 15 Jahre – und die Eröffnung wurde erneut vertagt.

Zwar ist der Vorplatz der Landsbergschen Kurie mittlerweile weitgehend fertiggestellt, und die Exponate werden eingeräumt, jedoch: „Das komplexe Zusammenspiel der zahlreichen Baufirmen und die aus vielen Branchen bekannten Lieferengpässe haben zu weiteren Verzögerungen geführt“, erklärte die WWU am Freitag in einer Pressemitteilung. Das Museum werde daher nicht wie angekündigt in diesem Jahr eröffnet werden. Auf einen neuen Öffnungstermin will sich die Uni nicht festlegen, nur so viel: Es werde im Jahr 2023 sein. Um eine möglichst zügige Wiedereröffnung zu realisieren, werde die WWU Anfang 2023 mit ausgewählten Gruppen einen Probebetrieb absolvieren. Bei diesem Testlauf liege das Augenmerk auf der Wegeführung und der Barrierefreiheit.

Das Mammut ist schon zurück in Münster

Das Herzstück des Museums, das 5,20 Meter lange und 3,20 Meter hohe „Ahlener Mammut“, steht bereits seit Juli wieder an seinem angestammten Platz in der Pferdegasse. Das große Fenster zum Domplatz hin, durch das das gewaltige Skelett zu sehen sein soll, ist aber weiterhin verdeckt. Unter dem Motto „Vom Urknall bis Westfalen“ sollen die Gäste künftig die 13,8 Milliarden Jahre währende Geschichte der Erde nachvollziehen können, so die WWU.

Das „Ahlener Mammut“ ist wieder in Münster Das "Ahlener Mammut" ist seit Samstag wieder im Geomuseum in Münster. Foto: Helmut P. Etzkorn Das Eiszeit-Exponat mit seinen 194 Knochen und zwei Stoßzähnen wiegt 600 Kilogramm, ist 3,28 Meter hoch und 5,35 Meter lang. Foto: Helmut P. Etzkorn Das Mammut wurde in den vergangenen Jahren komplett restauriert. Foto: Helmut P. Etzkorn „Entstanden ist quasi ein Bausatz, den man nun in nur drei Stunden auf- oder abbauen kann“, sagt Chef-Präparator Oliver Kunze Foto: Helmut P. Etzkorn Seit 1911, ein Jahr nach dem Fund in einer Tongrube in Ahlen, war das Wollhaar-Mammut, vom dem zwei Drittel des Skeletts original erhalten sind, in Münster zu sehen. Foto: Helmut P. Etzkorn Wenn das Museum zum Jahresende wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist, steht das Mammut auf einer Holzkonstruktion und schaut durch ein eigens dafür eingebautes Riesenfenster aus dem Museum direkt auf den Domplatz. Foto: Helmut P. Etzkorn

Die Neugestaltung des Museums, die ursprünglich nur ein Jahr dauern sollte, stemmt die WWU aus eigenen Mitteln und Spenden, die in einer Kampagne vor Jahren eingeworben wurden.