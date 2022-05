Dritte städtische Gesamtschule: Münster hält an Roxel fest

Die Stadt Münster möchte in Roxel eine Gesamtschule errichten. Die Planungen sollen im Juni in einen Ratsbeschluss münden. Damit ist der Konflikt mit der Nachbargemeinde Havixbeck vorprogrammiert.

m Streit um die Errichtung einer städtischen Gesamtschule in Roxel ist die Stadt Münster bereit, die nächste Eskalationsstufe anzugehen. Stadtdirektor Thomas Paal, der für Schulen zuständige Beigeordnete, hat jetzt den Ratsmitgliedern einen Beschlussvorschlag zur „Errichtung einer dritten städtischen Gesamtschule in Münster-Roxel“ vorgelegt.

Über das Papier soll der Rat in seiner Sitzung am 14. Juni entscheiden. Eine Zustimmung gilt als sicher, da die bestehenden Gesamtschulen den Andrang nicht bewältigen können und deshalb parteiübergreifend Einigkeit herrscht, dass eine dritte städtische Gesamtschule erforderlich ist.

Havixbeck sieht eigene Gesamtschule gefährdet

Zugleich ist aber auch klar, dass die benachbarte Gemeinde Havixbeck diesen Beschluss als Affront bewerten muss, da sie ihre Anne-Frank-Gesamtschule durch eine Gesamtschule im benachbarten Roxel gefährdet sieht.

In einer vorläufigen Stellungnahme im Sommer 2021 hatte die für Schulfragen zuständige Bezirksregierung Münster die Pläne der Stadt Münster als „nicht genehmigungsfähig“ bezeichnet, da eine Gesamtschule in Roxel gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoße. Ausschlaggebend war dabei in erster Linie der Umstand, dass die Gesamtschule in Havixbeck die einzige weiterführende Schule sei, während die Stadt Münster bei ihrer Gesamtschulplanung verschiedene Standorte in den Blick nehmen könne.

Stadt sieht sich durch Gutachten bestätigt

Die Stadt Münster hatte dieser Einschätzung seinerzeit widersprochen und fühlt sich in ihrer Einschätzung durch ein Gutachten des Büros Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch bestätigt. Die Gutachter gehen davon aus, dass die neue Gesamtschule „innerstädtisch mehr als ausreichend Sogwirkung“ entfalten werde.

Sie sei darauf ausgerichtet, die „bisher unbefriedigten Bedarfe“ zu befriedigen. Kurz und gut: Die vier Züge, so die Gutachter, würden mit münsterischen Schülerinnen und Schülern „volllaufen, sodass kaum mehr Auswärtige als bisher aufgenommen und die Schulen des Umlands auch nicht gefährdet werden“.

Steigende Schülerzahlen im Westen

Überdies weist die Stadtverwaltung in ihrem Beschlusspapier auf weiterhin steigende Grundschülerzahlen in den Kommunen westlich von Münster hin. Der Standort Roxel ist für die städtischen Schulplaner deshalb so charmant, weil sich dort die in Auflösung befindliche Sekundarschule befindet. Das heißt, es stünde ein komplettes Schulzentrum bereit, ohne dass in einen Neubau investiert werden müsste.

Sollte der Rat zustimmen, „wird die Schulverwaltung eine entsprechende Antragstellung bei der Bezirksregierung für eine dritte städtische Gesamtschule zum Schuljahr 2024/2025 vorbereiten“, heißt es in einer Pressemitteilung.