Gesamtschulen: Hunderte angehende Fünftklässler bekommen keinen Platz

Die beiden städtischen Gesamtschulen haben in dieser Woche Anmeldungen entgegengenommen. Und erneut gibt es einen Rekord. Damit wächst die Zahl der enttäuschten Kinder, die keinen Platz bekommen, abermals erheblich.

An den beiden städtischen Gesamtschulen wurden in dieser Woche so viele Kinder angemeldet wie nie zuvor. Das bedeutet: Die Menge derer, die keinen Platz erhalten, erreicht einen neuen Rekord. Zusammen 342 künftige Fünftklässler werden zum kommende Schuljahr keinen Platz erhalten.