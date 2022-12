Gesamtschulen ganz weit vorne

Nur an einer Schule in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Jahr mehr Personen am „Schulradeln“ teilgenommen als an der Mathilde-Anneke-Gesamtschule. NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer überreichte dafür am Donnerstag 750 Euro.

Die Gesamtschule Münster-Mitte und die Mathilde-Anneke-Gesamtschule sind für ihre Leistungen beim Landeswettbewerb „Schulradeln NRW“ ausgezeichnet worden. Unter Anwesenheit des nordrhein-westfälischen Verkehrsministers Oliver Krischer fand die Preisverleihung am Donnerstag in Kaarst statt. Der Wettbewerb ist angelehnt an die jährliche Aktion Stadtradeln des Netzwerks Klima-Bündnis, bei der Kommunen aufgefordert sind, in einem festgelegten Drei-Wochen-Zeitraum möglichst viele Radkilometer zu sammeln. In Münster haben beim Stadtradeln im vergangenen Mai rund 10.000 Teilnehmende insgesamt 1.948.616 Kilometer gesammelt. Dies entspreche rund 300 Tonnen vermiedenem CO 2 , heißt es in einer Landesmitteilung.

Mit diesen Werten gehört die Stadt Münster deutschlandweit zu den „Top Five“-Kommunen in ihrer Größenkategorie. Erstmalig wurden in diesem Jahr nun die NRW-weit fahrradaktivsten Schulen in der Sonderkategorie „Schulradeln NRW“ mit eigenen Geldpreisen prämiert. Dass gleich zwei Schulen aus Münster dabei auf dem Siegertreppchen stehen, begeisterte Oberbürgermeister Markus Lewe besonders: „Für eine Vielzahl an Schülerinnen und Schülern in Münster gehört es zum Alltag, mit dem Rad zur Schule zu fahren. Umso mehr freut es mich, dass dieses Engagement für eine nachhaltige Art der Fortbewegung auch auf Landesebene Anerkennung findet und zwei münstersche Schulen bei diesem Wettbewerb so hervorragend abgeschnitten haben.“

Gute Platzierungen in zwei Kategorien

Während die Gesamtschule Münster-Mitte landesweit mit 82.409 Kilometern den dritten Platz aller weiterführenden Schulen hinsichtlich der Zahl der geradelten Kilometer erringen konnte, kann sich die Mathilde-Anneke-Gesamtschule mit 819 Mitradelnden über Platz zwei in der Kategorie „Anzahl aktiver Radelnde“ freuen. Vertreterinnen und Vertreter der Schulen, angeführt durch die beiden Team-Captains Matthias Schöpfer (Gesamtschule Münster-Mitte) und Sascha Sodies (Mathilde-Anneke-Gesamtschule) nahmen die Preise unter Anwesenheit von Bürgermeister Klaus Rosenau entgegen.

Auch im kommenden Jahr soll das Schulradeln, integriert in die Aktion Stadtradeln, wieder stattfinden.