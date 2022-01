Gesamtzahl liegt bei rund 20.000 Corona-Fällen

Die Gesamtzahl aller labordiagnostisch bestätigten Corona-Fälle in Münster wird spätestens am Wochenende auf 20.000 ansteigen. Da die Dunkelziffer gerade bei der offenbar milder verlaufenden Omikron-Virusvariante noch größer sein wird, dürfte die Marke bereits erreicht sein.

Die Stadt berichtete am Donnerstag von knapp 400 Neuinfektionen. Die Inzidenz lag laut RKI bei 544,6. 30 Patientinnen und Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden, zehn auf Intensivstationen. Davon werden fünf beatmet.

Seit dem Wiederbeginn der Schulen und den intensiven Testungen dort steigt vor allem die Zahl der infizierten Kinder und Jugendlichen rasant an. Aber auch junge Erwachsene erkranken vor allem an Corona. Rund 200.000 Boosterimpfungen erfolgten laut Stadt bislang – das sind rund 65 Prozent aller impfbaren Münsteranerinnen und Münsteraner ab fünf Jahren. Allerdings, räumt die Stadt ein, sei die Impfbereitschaft in Münster seit einigen Wochen gesunken. Sie halte allerdings noch ein stabiles Niveau.

Es fehlt am Impfstoff Biontech

Bis zu 5000 Impfungen erfolgten Woche für Woche in der Impfstelle Jovel. „Vor allem die über 60-Jährigen sollten so rasch wie möglich die Angebote zur Auffrischungsimpfung nutzen, da das Boostern einen großen gesundheitlichen Schutz ermöglicht. Und wenn uns das Land mehr Biontech zuteilen könnte, würden wir vor Ort sicherlich noch mehr Personen impfen“, so Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.