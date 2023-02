Geschlossen und siegesgewiss: Abstimmung über Klage zur Gesamtschulgründung

Die Entscheidung des Rates ist nach dem Beschluss von Schulausschuss und Bezirksvertretung West nur noch Formsache: Die Stadt soll gegen den ablehnenden Bescheid der Bezirksregierung zur Gesamtschulgründung in Roxel klagen. Im Rathausfestsaal herrschte dazu großer Optimismus.

In einer gemeinsamen Sitzung im Rathausfestsaal stellten der Schulausschuss und die Bezirksvertretung West die Weichen für eine Klage gegen den Bescheid der Bezirksregierung.

Die Einmütigkeit im Rathausfestsaal war am Dienstagabend groß und die Siegesgewissheit ebenfalls: Die Bezirksvertretung West und der Schulausschuss hatten sich dort am Vorabend der Ratssitzung versammelt, um über den Vorschlag der Verwaltung abzustimmen, gegen den ablehnenden Bescheid der Bezirksregierung zur Gesamtschulgründung in Roxel zu klagen.

Alle Mitglieder der beiden Gremien stimmten der Vorlage zu, die neben der Klage außerdem vorsieht, einen Alternativplan abseits des Standorts Roxel für eine Gesamtschulgründung zu entwickeln.

Der Ergänzungsantrag der FDP, parallel an einem „Runden Tisch“ mit Nachbar­kommunen und Bezirks­regierung nach einem Kompromiss zu suchen, fand außerhalb der FDP keine Befürworter. Schuldezernent Thomas Paal bemerkte dazu, dass sich die Stadt „seit 2019 im dauernden Austausch mit der Gemeinde Havixbeck und der Bezirksregierung“ befunden habe, um einen Kompromiss zu finden – dazu aber auf keinerlei ­Bereitschaft gestoßen sei.

Viele Steuermillionen flossen ins Schulzentrum in Roxel

„Den Beschluss, Klage einzureichen, sind wir den 342 von den Gesamtschulen abgewiesenen Schülern schuldig“, sagte der Bürgermeister des Bezirks West, Jörg Nathaus.

Münsters CDU-Bürgermeisterin und Roxeler Ratsfrau Angela Stähler betonte, wie wichtig eine weiterführende Schule für den Stadtteil sei und erinnerte an die vielen Steuermillionen, die die Stadt bereits in die Modernisierung des Schul­zentrums Roxel gesteckt habe. SPD-Ratsfrau Doris Feldmann betonte mit Blick auf die Sorgen der Gemeinde Havixbeck, dass die Stadt Münster ja bewusst eine ­Gesamtschule für „nur“ jeweils 100 Kinder pro Jahrgang gründen wolle. Und Grünen-Ratsfraktionschef Christoph Kattentidt bezeichnete es als „Fehler im System“, dass eine Gesamtschule wie die in Havixbeck „nur existieren kann, wenn jährlich klassenweise Kinder aus Münster dorthin gefahren werden müssen“.

Klage soll nach dem Ratsbeschluss eingereicht werden

Die Klage soll nun direkt nach dem Ratsbeschluss am Mittwoch beim Verwaltungsgericht eingereicht werden, sagte Dezernent Paal am Rande der Sitzung. Wie lange es bis zu einer Gerichtsentscheidung brauche, sei ungewiss. Schon deshalb forderten mehrere Redner, dass schnell ein „Plan B“ entwickelt werden solle. Dies aber, so Paal, werde länger dauern. Dafür sei eine ­Machbarkeitsstudie nötig.