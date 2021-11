Gestohlene Fahrräder und Drogen bei 26-Jährigem sichergestellt

In Münster wurde ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen.

Ermittlungserfolg für die PolizeI: Beamte haben am Mittwochnachmittag einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer an der Katharinenstraße festgenommen. Die Ermittler trafen den mit Haftbefehl gesuchten Mann nach Angaben der Polizei im Keller seines Hauses an.

Bei der Durchsuchung des Kellerraums fanden die Beamten acht augenscheinlich gestohlene Fahrräder und unterschiedliche Drogen: 600 Gramm Amphetamine, 77 Gramm Marihuana und zahlreiche Ecstasy-Pillen. "Bei seiner Festnahme leistete der 26-Jährige Widerstand, er sitzt nun in Haft", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Drei von den Fahrrädern konnten als gestohlen identifiziert und die Besitzer ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen zu den restlichen Rädern dauern an.