Giftköder in Gievenbeck gefunden

Gleich an mehreren Stellen im Stadtgebiet wurden zuletzt Giftköder gefunden. Für Haustiere kann das durchaus gefährlich werden. Einen Hotspot vermutet die Polizei aktuell in Gievenbeck.

Mit Zetteln und Plakaten wurde auch in Münster vor Giftködern gewarnt.

In Gievenbeck sind in dieser Woche Giftköder aufgetaucht. Das hat die Polizei am Dienstag bestätigt. Anfang der Woche wurde zweimal Anzeige erstattet. Vermeintliche Fallen wie eine Drahtschlinge, die eine Hundebesitzerin gefunden haben soll, wurden der Polizei hingegen nicht gemeldet.

MEHR ZUM THEMA Zeugen gesucht Mutmaßliche Giftköder an der Promenade entdeckt

Nach Angaben der Polizei könne man durchaus von einem Hotspot in Gievenbeck sprechen. Die Fundorte sind am Toppheide- und am Twenteweg.

Die Polizei sucht Zeugen

Immer wieder wurde in letzter Zeit von Giftködern berichtet. Ein Münsteraner hatte Anfang Februar mit Schneckenkorn versetztes Hundefutter an der Promenade gefunden. „Solche Köder werden immer mal wieder gemeldet“, teilte Pressesprecherin Angela Lüttmann mit.

Die Polizei könne jedoch keine Häufung in letzter Zeit feststellen. Tierfreunde sollten trotzdem angemessene Vorsicht walten lassen. Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/2750 entgegen.