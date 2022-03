Glasverbot am Aasee soll als Gefahrenabwehr dienen

Szenen wie im vergangenen Jahr sollen sich am Aasee nicht wiederholen. Die Stadt will präventiv tätig werden.

Das Grillverbot am Aasee ist, wie berichtet, erstmal vom Tisch, ein Glasverbot soll derweil demnächst in der entsprechenden Allgemeinverfügung der Stadt Münster auftauchen – wenngleich es auch dazu in dieser Woche im Ordnungsausschuss teils kritische Stimmen aus der Politik gab. Bemerkenswert in dieser Hinsicht ist aber vor allem die Begründung, die der zuständige Ordnungsdezernent, Stadtrat Wolfgang Heuer, in dieser Woche im Ausschuss gab.