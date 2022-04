Gönn’ Dir doch mal wieder einen Zoobesuch

Passend zum Osterwochenende verschenken die LVM-Versicherung und der Allwetterzoo Münster eine ganz besondere Osterüberraschung für Münster-Pass-Inhaber und Senioren.

Die LVM, die bereits seit vielen Jahren Partner des Allwetterzoos Münster ist, finanziert im Rahmen eines Sozialpakets jährlich 1500 „Gönn’ Dir“-Tickets für einkommensschwache Familien und Einzelpersonen, die Inhaber des Münster-Passes sind. Die Tickets für dieses Jahr sind seit dieser Woche unter Vorlage des Münster-Passes an der Zookasse erhältlich. Reservierungen sind nicht möglich. Der Zoo informiert auf seiner Website, sobald keine Karten mehr verfügbar sind.

Drei Führungen für Senioren

Ebenfalls Teil des Pakets sind jährlich drei Seniorenführungen für jeweils bis zu 25 Personen. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail (kasse@allwetterzoo.de) oder telefonisch (0251/8 90 43 30) für eine der Führungen anmelden. Die erste Führung wird am 1. Mai unter dem Motto „Zoo gestern und heute“ angeboten. Am 26. Juni können sich Seniorinnen und Senioren für eine Führung zum Thema „Familienleben und Tierkinder“ anmelden, am 11. Dezember zum Thema „Tiere im Winter“. Die Führungen starten jeweils um 14 Uhr und enden nach zirka zwei Stunden bei Kaffee und Kuchen im Zoorestaurant.

Bereits im vergangenen Jahr hatten der Zoo und das münstersche Versicherungsunternehmen das auf fünf Jahre angelegte Programm angekündigt.