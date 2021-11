GOP macht Münster zur „Funky Town“

Vom 11. November bis 9. Januar wird das GOP Varieté-Theater Münster zur „Funky Town“, wenn sich hier für die gleichnamige Show der Vorhang öffnet und das GOP dem „funky way of life“ eine eigene Show widmet. Die Premiere ist am Donnerstag (11. November) um 20 Uhr.

Funk ist der Rhythmus der Zeit, er inspiriert Generationen, erreicht die Seele und prägt überall auf der Welt ein urbanes Lebensgefühl. Ob als jazziger Soul-Pop in den USA, als Disco-Sound der 1980er oder als Hip-Hop- und House-Music – Funk hat eine Wirkung, die bis in den kleinsten Zeh reicht, heißt es in einer Mitteilung des GOP.

Wenn sich dieser Groove mit dem Können moderner Weltklasse-Akrobaten paart, dann brennt endgültig die Luft. Die Herren, die durch dieses Live-Erlebnis führen, sind mit diesem Lebensgefühl groß geworden: Beatbox-Jongleur Robert Wicke und der „Godfather of Breakdance und Electric Boogie“ Kai Eikermann. Ihnen zur Seite steht Fede Rimini, der mit Robert Wicke die Musik zur Show komponiert hat und an Keyboard und Bass durch den Abend führt.

Artistik kommt nicht zu kurz

Neben der Musik kommt die Artistik nicht zu kurz: Hier versetzt das Duo Spirit das Publikum mit einer Partnerakrobatik und an den Strapaten in Begeisterung. Ebenfalls in luftige Höhen zieht es Mareike Koch, die am Trapez elegante Elemente mit schwungvollen Drehungen und atemberaubenden Abfallern faszinierend verbindet. Monsieur Chapeau ist hingegen ein „Hochstapler“. Er baut sich aus drei Koffern und einem Brett ein Podest, auf dem er auf einem weiteren Brett, das auf bis zu fünf Rollen liegt, balancierend – mal auf den Beinen, mal auf den Händen und dann sogar seilspringend – in unerwartete Höhen steigt. Seilspringen ist auch die Passion von Tori Boggs, die dies dermaßen perfektioniert hat, dass sie „Grand World Jump Rope Champion“ und zweifache Weltrekordhalterin im Rope Skipping ist. Habtmnesh Argaw berei-chert die Show „Funky Town“ nicht nur als Kontorsionistin, sondern auch mit einer Antipoden-Jonglage.

Show für die ganze Familie

„Funky Town“ ist eine Varieté-Show für die ganze Familie, über die beispielsweise die Süddeutsche Zeitung urteilte: „eine energiegeladene musikalische Reise mit Weltklasse-Akrobatik zwischen Turbo-Seilhüpfen und Bauchmuskeln auf Speed“.

Eintrittskarten für „Funky Town“ sind im GOP Varieté-Theater Münster ab 39 Euro erhältlich. Information und Buchung von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr über 0251/4909090 oder variete.de.