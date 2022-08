„Gorbi“ löste in Münster Euphorie aus

Der Tod des früheren Präsidenten der Sowjetunion und Friedensnobelpreisträgers Michail Gorbatschows bewegt Menschen in Münster besonders. Einige, die ihn bei seinen Besuchen trafen, erinnern sich.

Impressionen vom umjubelten Besuch Michail Gorbatschows und seiner Frau Raissa am 22. September 1992: Gorbatschow nahm auf dem Prinzipalmarkt ein Bad in der jubelnden Menge.

Michail Gorbatschow, von vielen Deutschen verehrt als Friedensstifter, hat sich in den Herzen der Münsteraner einen besonderen Platz erobert. Denn die Münsteraner hatten die Chance, „Gorbi“, der am Montag im Alter von 91 Jahren gestorben ist, hautnah zu erleben – vor annähernd 30 Jahren, am 22. September 1992.