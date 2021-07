„Gorbis“ Freud und Leid in Münster

Der ehemalige sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow und die Stadt Münster - das ist eine ambivalente Beziehung. Am 22. September 1992 erlebte „Gorbi“ auf dem Prinzipalmarkt einen begeisterten Empfang – sieben Jahre später starb hier seine Frau Raissa.

Michail Gorbatschow wurde am 22. September 1992 von Tausenden von Münsteranerinnen und Münsteranern auf dem Prinzipalmarkt begeistert empfangen. Nach dem Empfang im Friedenssaal schüttelte er viele Hände.

„Das Versprechen des Münster-Besuchs wurde erst eingelöst, als sich die Achsen der Weltpolitik grundlegend verschoben hatten. So kam am 22. September 1992 der damalige Staatspräsident der Sowjetunion nach Münster. Ziemlich spontan – und Michail Gorbatschow und seine Frau Raissa besuchten am 22. September 1992 als Privatleute auf Einladung des damaligen Bundeswirtschaftsministers und Vizekanzlers Jürgen Möllemann die Stadt.