Gottesdienste live mitfeiern am Bildschirm

Weihnachten und Besuch der heiligen Messe – das ist für viele Christen mehr als bloße Tradition. Doch in Corona-Zeiten sind Gottesdienstbesucher oft nur begrenzt in den Kirchen zugelassen. Wer auf den geistlichen Impuls zum Fest dennoch nicht verzichten will, dem empfiehlt das Bistum Münster die digitalen Angebote in Internet, Radio und TV.

Im St.-Paulus-Dom und in etlichen Kirchen im Bistum Münster ist ein Mitfeiern von Gottesdiensten am Heiligabend oder an den Weihnachtstagen in Präsenz nur begrenzt möglich, da die coronabedingt reduzierten Plätze für viele Termine und Orte ausgebucht sind.

Deshalb weist die Diözese in einer Mitteilung darauf hin, dass Live-Übertragungen ein Mitfeiern am Radio oder Bildschirm ermöglichen, auch wenn dies für manche eine Präsenzteilnahme nur bedingt ersetzt.

Auf allen Kanälen präsent

Die Rundfunkarbeit des Bistums überträgt die erste Vesper an Heiligabend mit Bischof Dr. Felix Genn am 24. Dezember ab 15 Uhr aus dem St.-Paulus-Dom und den Gottesdienst an Heiligabend um 17 Uhr aus der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) wird die Heilige Messe um 10 Uhr mit Weihbischof Dr. Christoph Hegge aus dem St.-Paulus-Dom gesendet; diese Übertragung ist auch im Fernsehprogramm von Bibel-TV sowie in einem Zusatz-Stream mit Gebärdendolmetscher online unter www.bistum-muenster.de/gehoerlos zu sehen.

Angebote auch zum Jahreswechsel

Aus der Stadt- und Marktkirche St. Lamberti wird täglich die Abendmesse um 18 Uhr und zusätzlich der Gottesdienst an Silvester um 10 Uhr mit Bischof Dr. Felix Genn übertragen. Ebenfalls gestreamt wird der Neujahrsgottesdienst im St.-Paulus-Dom am 1. Januar um 18.30 Uhr.

Video "Gottesdienste zu Weihnachten" in Kooperation mit dem WDR:

Die stets aktuelle Übersicht der nächsten Streams des Bistums findet sich unter www.bistum-muenster.de/live. Zu sehen sind die Übertragungen dann unter www.bistum-muenster.de sowie auf den Facebook- und Youtube-Kanälen des Bistums.

Die Dom-Streamings laufen auch unter www.paulusdom.de, die Lamberti-Übertragungen auch unter www.sanktlamberti.de. Viele der Streams sind zudem unter www.kirche-und-leben.de, www.katholisch.de und www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ zu sehen.

Hinweise auf weitere Gottesdienstübertragungen rund um Weihnachten und Silvester in Radio und Fernsehen gibt es unter www.kirche.tv. Dort finden sich auch Informationen über Streaming-Angebote anderer Bistümer.