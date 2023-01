Mehrere Farbschmierereien in der Innenstadt

In Münsters Innenstadt wurden in der Nacht zu Dienstag mehrere Hausfassaden mit Graffiti beschmiert. Am Picassoplatz verschmutzten Unbekannte mit Farbbeuteln mehrere Wände.

Am frühen Dienstagmorgen (17. Januar) sind in Münsters Innenstadt mehrere Hausfassaden mit Graffiti beschmiert worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Dienstagmorgen berichtet, hatten Zeugen Farbschmierereien unter anderem an der Gruetgasse an einer Hauswand mit Bezug zu der Räumung von Lützerath festgestellt.

Am Picassoplatz verschmutzten Unbekannte mit Farbbeuteln die dortige Geschäftsstelle der Westfälischen Nachrichten. Zudem stellten Täter ein 50 Zentimeter großes Kreuz auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0251/2750 zu melden.