Krise gefährdet die Nachhaltigkeit

Die Nachhaltigkeitsmesse Green-World-Tour machte am Wochenende Station in Münster. Doch angesichts von Krieg und Energiekrise ist es nicht einfach, den Verbrauchern das Thema nahezubringen.

Green-World-Tour-Messe in der Mensa am Ring

Seit 2017 organisiert der Gronauer Michael Lülf Nachhaltigkeitsmessen in Deutschland. Anfangs eine in Berlin, jetzt 16 im Jahr in ganz Deutschland. Doch in Zeiten der Energiekrise und weiterer Folgen des Ukraine-Krieges haben es alle schwerer, die den Verbrauchern Umwelt- und Klimaschutz nahebringen wollen.