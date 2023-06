Kommt nun ein Gemeinschaftsgarten statt des Baugebiets?

Dort wo sich Angelsachsenweg und Frankenweg in Gremmendorf treffen, direkt am Waldrand und nur wenige Meter südlich des ehemaligen York-Geländes, befindet sich ein Feld. Genauer gesagt: Ein Feld, das ein Baugebiet werden sollte. 2018 hatte der Liegenschaftsausschuss einstimmig für den Erwerb der etwa 9000 Quadratmeter großen Fläche gestimmt.

Seitdem aber ist dort nichts passiert, aus gutem Grund: Zunächst nahmen Grüne, und schließlich auch die SPD, Abstand von dem Plan, dort schnell ein Baugebiet zu entwickeln. Eine Realisierung ist jedenfalls vor 2030 nicht mehr vorgesehen. Nun schlägt die CDU einen Gemeinschaftsgarten als Zwischenlösung vor.

Mietbare Parzellen zum Gärtnern und Pflanzen

„Schade“, nennt Ratsherr Mathias Kersting, wohnungspolitischer Sprecher der CDU, die Entwicklung bezüglich des Geländes, fügt aber hinzu, dass es die Entscheidung, die in einem Antrag der Christdemokraten „politische Fehlentscheidung“ genannt wird, anzuerkennen gelte, man als Opposition aber zumindest bessere Vorschläge als die jetzige Nutzung machen wolle. Bei dem in einem Antrag an den Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen genannten Gemeinschaftsgarten soll es sich um einzeln mietbare Parzellen handeln, auf denen Bürger gärtnern und pflanzen können.

Ausdrücklich soll es sich dabei aber nicht um Schrebergärten handeln. Hintergrund sind rechtliche Regelungen, sowie der ausdrückliche CDU-Wille, dass es sich bei dem Gemeinschaftsgarten eben nur um eine Zwischenlösung handeln soll.

Areal derzeit noch verpachtet

Bezirksbürgermeister Peter Bensmann sagte bei einem Ortstermin am Donnerstag, die Lage biete sich mit der Nähe zum York-Quartier, auf dem bekanntlich Wohnungen für mehrere Tausend Menschen entstehen, für einen Gemeinschaftsgarten geradezu an. Derzeit ist das Areal allerdings verpachtet und wird landwirtschaftlich genutzt. Wie lange der Pachtvertrag läuft und wann eine Nutzung als Gemeinschaftsgarten denkbar wäre, das soll, geht es nach dem Willen der CDU, die Verwaltung bis zu den kommenden Haushaltsverhandlungen klären.