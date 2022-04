Thomas Sternberg wird 70 Jahre alt

Der Münsteraner Thomas Sternberg wird am 20. April 70 Jahre alt. Er wirkte als Akademiedirektor, Landtagsabgeordneter und Präsident des Zentralkomitees der Katholik. Als wäre das noch nicht genug, hängt sein Herz an der Kunst.

Bildung, Wissenschaft, Politik, Kultur und Kirche – in Münster gibt es viele Menschen, deren Namen mit jeweils einem dieser Themenfelder in Verbindung gebracht werden kann. Fragt man aber nach jemandem, der durch seine Biografie engstens mit allen fünf Themenfeldern verbunden ist, dann bleibt (fast) nur Prof. Dr. Thomas Sternberg.

Am heutigen Mittwoch wird der Münsteraner mit sauerländischen Wurzeln 70 Jahre alt. Nimmt man die Jahre des Engagements als Maßstab, so ist Sternberg am engsten mit der Akademie Franz-Hitze-Haus am Kardinal-von-Galen-Ring verbunden. 28 Jahre lang, genauer von 1988 bis 2016, leitete er die katholische Bildungseinrichtung als Akademiedirektor.

Franz-Hitze-Haus kontinuierlich erweitert

Die kirchlich und gesellschaftlich ausgerichtete Arbeit im Franz-Hitze-Haus erweiterte Sternberg kontinuierlich um eine kulturelle Komponente, in dem er die Räume und Flure für Kunstausstellungen nutzte und so die Akademie auch als Ausstellungsort in Münster etablierte.

Über die Kultur kam Thomas Sternberg zur Politik. 15 Jahre lang vertrat der Jubilar die CDU im Kulturausschuss der Stadt Münster, bis er dann von 2005 bis 2017 in den Düsseldorfer Landtag wechselte, wo wiederum Kultur und Wissenschaft seine Schwerpunkte bildeten. Für den Deutschen Bundestag wirkte er als Mitglied der Enquete-Kommission „Kultur in Deutschland“ mit.

Präsident des Zentralkomitees der Katholiken

Eng verbunden mit dem Namen Thomas Sternberg ist auch das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, dessen Präsident der Münsteraner von 2015 bis 2021 war. Sternberg war es ein Herzensanliegen, den Deutschen Katholikentag mal nach Münster zu holen, was ihm im Jahr 2018 auch gelang.

Seine Karriere als Politiker sowie als Repräsentant des Laienkatholizismus hat der 70-Jährige inzwischen beendet, von der Kultur indes kann er noch immer nicht lassen. Und so wurde der promovierte Theologe, der seine berufliche Laufbahn als Bäckerlehrling begann, im vergangenen Jahr zum Präsidenten der Kunststiftung NRW gewählt.

Sternberg hat fünf erwachsene Kinder.