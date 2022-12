In der Berliner Charité werden derzeit nur noch Notfälle behandelt – weil so viele Mitarbeiter selbst akut sind. So gravierend wirkt sich die aktuell bundesweite Krankheitswelle in Münster bisher nicht aus: Im Universitätsklinikum waren vor einer Woche sechs Prozent der über 11.000 Beschäftigten krankgeschrieben.

