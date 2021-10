Großauflauf an der Hammer Straße

Münster

Die Polizei hofft am Dienstag (26.10.) auf einen ruhigen Abend an der Hammer Straße, wenn in der zweiten Runde des DFB-Pokals Preußen Münster auf den Bundesligisten Hertha BSC trifft. Eine dreistellige Zahl von Beamten ist gleichwohl im Einsatz.

Von Dirk Anger