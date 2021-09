Große Freude über Auszeichnung für Pflege-Doku am UKM

Die Doku "Pflege ist #NichtSelbstverständlich" von Joko & Klaas wurde am Donnerstag mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Gedreht wurde unter anderem an der Uniklinik Münster. Auch dort ist die Freude über die Preis groß.

Am 1. April haben die Entertainer Joko und Klaas Fernsehgeschichte: Fast sieben Stunden zeigten sie zur besten Sendezeit und ohne Webeunterbrechungen den Alltag deutscher Pflegekräfte. Im Mittelpunkt stand Meike Ista, Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie am Universitätsklinikum Münster (UKM). Donnerstagabend erhielt die ProSieben-Produktion den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Infotainment“.

Meike Ista hatte für das Format ihre Arbeit während einer Frühschicht selbst gefilmt. Aus der Ich-Perspektive konnten die Zuschauer beobachten, was die Pflegekraft in ihrem Alltag während einer Schicht im Knochenmarktransplantationszentrum (KMT) leistet. "Viele Menschen sprachen damals in ihren Reaktionen in den sozialen Medien anerkennend und mit Hochachtung darüber, wie schnell und doch präzise Ista alles bewältigt und dabei stets freundlich, gut gelaunt und den schwer erkrankten Patienten zugewandt, agiert", heißt es in einer Mitteilung des UKM.

Pfleger aus Münster nehmen Preis entgegen

Meike Ista konnte den Preis am Donnerstag nicht selbst entgegennehmen, da sie nach Angaben des uKM zurzeit Urlaub macht. Stattdessen nahmen ihre Kollegen Franziska Böhler und Alexander Jorde, die ebenfalls an der Sendung beteiligt waren, die Auszeichnung stellvertretend für alle Pflegenden in Deutschland entgegen.

Meike Ista freut sich laut der Mitteilung „riesig“ über den Preis und bedankt sich in einem Videostatement bei Joko und Klaas für die Chance, den Beruf der Pflegenden mit all seinen positiven Seiten, aber auch negativen Aspekten darstellen zu können. Ihre Kolleginnen und Kollegen ruft die Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerin dazu auf, „daran festzuhalten, etwas verändern zu können, indem wir unsere Interessen selbst vertreten."

„ Wir haben damit unseren Beitrag dazu geleistet, dass Pflege in Deutschland eine Stimme bekommt. “ UKM-Pflegedirektor Thomas van den Hooven

Auch UKM-Pflegedirektor Thomas van den Hooven zeigte sich am Morgen stolz auf „seine Truppe“: „Mein Dank gilt dem gesamten Team des KMT-Zentrums, das das Projekt mitgetragen und bis zur Ausstrahlung geheim gehalten hat. Insbesondere bedanke ich mich natürlich bei Meike Ista, die die perfekte Wahl war, ihren Berufsstand zu repräsentieren. Wir haben damit unseren Beitrag dazu geleistet, dass Pflege in Deutschland eine Stimme bekommt. Das wurde nun sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis belohnt.“