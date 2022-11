Große Razzia am Hauptbahnhof

Die Bekämpfung der Straßenkriminalität stand am Donnerstag im Mittelpunkt einer mehrstündigen Schwerpunktkontrolle der Polizei zwischen Hauptbahnhof und Promenade. Uniformierte und zivile Einsatzkräfte kontrollierten unter anderem zwei größere Personengruppen am Berliner Platz und am Park an der Promenade/Ecke Salzstraße.

