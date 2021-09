Grotemeyer bleibt in aller Munde

Grotemeyers Baumkuchentorte, die hier unter anderem von Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel (r.) serviert wird, ist ein Begriff. Das Rezept ist auch in dem neuen Grotemeyer-Buch zu finden, das Dorothée Kerstiens (l.) gemeinsam mit ihrem Mann Michael herausgebracht hat.

Ein Stückchen Kuchen gefällig? Torten nach Grotemeyer-Art sind nach wie vor in aller Munde, obwohl das traditionsreiche Kaffeehaus an der Salzstraße seit Frühjahr 2019 geschlossen ist. Die letzte Chefin, Dr. Gabriele Kahlert-Dunkel, und frühere Mitarbeiterinnen servierten am Mittwoch im Café „1648“ im zwölften Stock des Stadthausturmes, hoch über den Dächern Münsters, den bekannten Baumkuchen, Engadiner Walnusstorte, Zitronen-Buttercreme-Torte und Grotemeyers Spezial. Ein Genuss wie bei Grotemeyer ist dort oben weiterhin zu haben.