Zahl der Grundschulkinder steigt um gut zehn Prozent

Für knapp 2900 Mädchen und Jungen beginnt mit dem neuen Schuljahr der sogenannte Ernst des Lebens: Ihre Einschulung steht bevor. Die Anmeldezahlen an den Grundschulen zeigen nun, dass die Zahl der Grundschulkinder deutlich steigt.

In Münster werden zum nächsten Schuljahr etwa 2900 Mädchen und Jungen schulpflichtig.

Vom 7. bis 11. November haben die städtischen Grundschulen die Anmeldungen der künftigen Erstklässler angenommen. Bis zum Ende des Anmeldezeitraums wurden laut einer städtischen Pressemitteilung 2687 Mädchen und Jungen angemeldet. Insgesamt werden rund 2900 Kinder zum nächsten Schuljahr schulpflichtig. Hinzu kommt die Zahl der Kinder, die vorzeitig eingeschult werden sollen. Im Vergleich zu den 2759 Aufnahmen an städtischen Grundschulen im vergangenen Jahr bedeutet dies nach Angaben der Stadtverwaltung einen Anstieg um gut zehn Prozent.

„Die steigende Zahl der Grundschulkinder spiegelt die demografische Entwicklung. Auch Zuzüge nach Münster tragen zur Erhöhung der Zahlen bei. Entsprechend der Bedarfe reagiert die Stadt mit einem umfangreichen Schul-Bauprogramm“, erläutert Thomas Paal, Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Sport, in der städtischen Mitteilung.

Entscheidungen über Aufnahmen im Frühjahr 2023

Noch sind nicht alle Kinder, die zum nächsten Schuljahr schulpflichtig werden, angemeldet. Mit den Eltern, die die Frist versäumt haben, nimmt das städtische Amt für Schule und Weiterbildung Kontakt auf und bittet sie, die Anmeldung kurzfristig nachzuholen.

Entscheidungen über die Aufnahme der Kinder in den einzelnen Schulen werden im ersten Quartal 2023 getroffen, wenn gemeinsam mit der Unteren Schulaufsicht der Bezirksregierung festgelegt wird, wie viele Eingangsklassen an einer Schule gebildet werden dürfen. Dann steht auch fest, an welchen Schulen aufgrund zu hoher Anmeldezahlen ein Auswahlverfahren stattfinden muss.

Die Kriterien dafür sind nach Angaben der Stadt klar geregelt und den Familien mit dem Start des Anmeldeverfahrens mitgeteilt worden. Eltern werden dann von den jeweiligen Schulleitungen über gegebenenfalls notwendige Absagen informiert. Sie müssen dann ihr Kind an einer anderen Schule anmelden. Erst wenn alle Kinder einen Schulplatz sicher haben, können die Aufnahmezusagen an die Erziehungsberechtigten versandt werden.