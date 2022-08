Schule wird 20 Millionen teurer

Aus geschätzten 25,3 Millionen Euro werden jetzt kalkulierte Ausgaben in Höhe von 45,8 Millionen Euro. Die neue Grundschule in Münster erweist sich als finanzielles Fiasko für die Stadt Münster. Doch die allgemeine Steigerung bei den Baupreisen macht nur einen Teil der Mehrkosten aus. . .

Die Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit städtischen Bauprojekten reißen nicht ab. Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Stadtverwaltung das geplante Stadthaus 4 am Albersloher Weg wegen davon galoppierender Kosten in die Warteschleife schicken will, legt das Amt für Immobilienmanagement ein weiteres, ernüchterndes Beschlusspapier vor.