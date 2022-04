Grüne Partei bestätigt Änderungsantrag des Ratsbündnisses

Die Ratssitzung am Mittwoch wirft ihre Schatten voraus. Am Wochenende hat die Partei der Grünen den Änderungsantrag abgesegnet, den die Ratsfraktion mit den Bündnispartnern SPD und Volt ausgehandelt hat.

Mit 64:7 Stimmen haben Münsters Grüne am Wochenende auf einer Mitgliederversammlung den vorliegenden Änderungsantrag des Ratsbündnisses (Grüne, SPD, Volt) zum Musik-Campus abgesegnet. In diesem sehr umfassenden Papier wird die bisherige Planung des Millionenprojektes seitenlang als unzureichend und mangelhaft abqualifiziert, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung. Zugleich wird aber betont, dass man bei umfassenden Nachbesserungen an dem Bauvorhaben festhalten wolle, freilich nur unter Auflagen.