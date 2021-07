Grüne Umgebung entdecken

Zur Sonderausstellung „Alleskönner Wald“ bietet das LWL-Museum für Naturkunde geführte Waldspaziergänge an. Ziele sind unter anderem das Waldgebiet am Hiltruper See und der Tiergarten Wolbeck.

Das LWL-Museum für Naturkunde lädt im Rahmen der neuen Sonderausstellung „Alleskönner Wald“ des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) zu besonderen Exkursionen durch die Wälder der Region ein. Die Teilnehmenden der Waldspaziergänge werden von Experten durch die Natur geführt. Eine Anmeldung ist wegen des begrenzten Platzangebots erforderlich.

MEHR ZUM THEMA Neue Ausstellung Der Wald kommt ins Naturkundemuseum

Lösungsansätze für multifunktionale Forstwirtschaft

Der Wald im Spannungsfeld gesellschaftlicher Herausforderung ist Thema des ersten Waldspaziergangs am Hiltruper See am 11. August (Mittwoch) um 16 Uhr. Hans-Ulrich Menke, Förster der Stadt Münster, und Tobias Otto, Förster im privaten Forstamt Vischering, zeigen Lösungsansätze für die multifunktionale Forstwirtschaft. Startpunkt der sechs kilometerlangen Strecke ist der Parkplatz Hohe Ward.

Am 15. August (Sonntag) um 10 Uhr stellen Dr. Heinrich Terlutter, Leiter des Bildungs- und Forschungszentrums Heiliges Meer, und Dr. Britta Linnemann vom Nabu Münsterland, die Lebensbedingungen charakteristischer Arten in alten Wäldern im Tiergarten Wolbeck vor. Treffpunkt ist der Parkplatz Tiergarten Wolbeck. Die Streckenlänge dieser geführten Wanderung beträgt vier Kilometer.

Wald und Heide auf dem Kahlen Asten

Der letzte Waldspaziergang im August findet am 21. August (Samstag) um 11 Uhr statt und startet an der Biostation Hochsauerlandkreis. Er führt durch die Natur am LWL-Besucherzentrum Kahlen Asten im Sauerland. Bei dieser Exkursion lernen Spaziergänger die Besonderheiten von Wald und Heide kennen.

„Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Das Modell eines Borkenkäfers in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Eine Schellente in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Ein Chloroplast-Modell in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Ein Luchs in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Kuratorin Lisa Klepfer in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Das Modell eines Borkenkäfers in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Kuratorin Lisa Klepfer in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parziner am 22. Juni 2021 in der „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Kuratorin Lisa Klepfer, Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parziner am 22. Juni 2021 in der „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Kuratorin Lisa Klepfer, Museumsdirektor Dr. Jan Ole Kriegs und LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parziner am 22. Juni 2021 in der „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Ein präpariertes Rückepferd in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier Kuratorin Lisa Klepfer vor einem präparierten Rückepferd in der Ausstellung „Alleskönner Wald“ im LWL-Museum für Naturkunde in Münster. Die Sonderausstellung wird vom 25. Juni 2021 bis zum 25. September 2022 gezeigt. Foto: Gunnar A. Pier

Alle Teilnehmenden werden gebeten, festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung zu tragen und bei Bedarf auch Getränke oder Snacks mitzubringen. Alle Aktionen finden unter der Beachtung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen Coronaschutzverordnung statt. Das LWL-Museum weist darauf hin, dass eine auch kurzfristige Absage der Veranstaltung aufgrund eines veränderten Infektionsgeschehens möglich ist.

Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail an ­ servicebuero.naturkundemuseum@lwl.org. Die Spaziergänge dauern jeweils circa zwei Stunde. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro. Weitere Termine für Waldspaziergänge finden Interessierte im Internet: www.lwl.org/lwlkalender.