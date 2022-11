„Grünes Licht“ für die Narren 

Fröhlich starteten die Narren im vergangenen November in den Karneval beim Auftakt auf dem Prinzipalmarkt. Ein paar Tage danach wurde die Session wegen Corona für beendet erklärt.

Die münsterischen Narren können in der nun bald beginnenden Session in den Sälen offenbar unbeschwert feiern und müssen sich weder auf Corona-Sanktionen noch auf kurzfristige Absagen von Sitzungen einstellen. Auch für den Rosenmontagszug, der nach zwei Jahren Zwangspause Ende Februar 2023 wieder geplant ist, stehen alle Ampeln auf grün. So lautet jedenfalls das Ergebnis eines Lagegesprächs zwischen Bürgerausschuss Münsterscher Karneval (BMK) und der Stadt Münster als Genehmigungsbehörde.