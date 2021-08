Gut gestimmt wie selten

Die aktuellen Umfrageergebnisse stimmen Münsters Sozialdemokraten vor der Bundestagswahl so optimistisch wie lange nicht. Am Donnerstagabend trafen sich Parteimitglieder zum offiziellen Wahlkampfauftakt mit Direktkandidatin Svenja Schulze.

Die Stimmung in Münsters SPD war vor Wahlen selten so prächtig. Am Donnerstagabend waren die Sozialdemokraten gut gelaunt im Lokal „Hier und Jetzt“ am Aasee zum internen Wahlkampfauftakt. „Wir freuen uns auf jede neue Umfrage“, begrüßte Thomas Kollmann, stellvertretender Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Münster, unter großem Gelächter die rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus den Ortsvereinen und Parteigremien.