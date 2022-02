Gutachten: Angeklagter ist voll schuldfähig

Siebter Verhandlungstag: Im Prozess wegen versuchten Mordes an einem 20-Jährigen am Aasee hat eine ärztliche Sachverständige ihr Gutachten zum Angeklagten vorgetragen. Außerdem hat ein Zeuge etwas womöglich Wichtiges beobachtet.

Ein zur Tatzeit 20-jähriger Nottulner (M.), hier beim Prozessauftakt mit seinen Anwälten, soll laut Anklageschrift am Abend des 11. Juni 2021 am Aasee versucht haben, einen Gleichaltrigen mit einem Messer heimtückisch zu töten.

Das junge Paar wollte eigentlich nur am Aasee spazieren gehen. Im Juni vergangenen Jahres ging es dort jedes Wochenende hoch her. Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Kombination mit Sommerwetter lockten Nachtschwärmer aus der ganzen Region an. Das Treiben des Partyvolks wollte sich das Pärchen anschauen, doch gesehen hat es eine blutige Auseinandersetzung.