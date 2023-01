Gute Gestaltung und saubere Energie

Solaranlagen in Bereichen, wo das historisch gewachsene Stadtbild besonders geschützt ist: Passt das zusammen? Ja, meint die Verwaltung – und lieferte jetzt eine Zwischenbilanz in der Bezirksvertretung Mitte ab.

Nicht nur in der Altstadt, auch in zehn weiteren Bereichen in Münster gibt es sogenannte Erhaltungssatzungen. Diese sollen sicherstellen, dass das historisch gewachsene Orts- und Straßenbild erhalten bleibt. Zugleich nimmt auch in diesen Gebieten die Nachfrage nach Solaranlagen zu. Passt das zusammen?