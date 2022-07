Gute-Nacht-Geschichten von prominenten Vorlesern

„Leselustwoche“ in der LWL-Klinik Münster

Münster

Ein „literarisches Betthupferl“ gibt es in der kommenden Woche an jedem Abend in der LWL-Klinik Münster. Denn prominente Gäste werden mit Unterstützung der Ernst-Kirchner-Stiftung bei der dortigen „Leselustwoche“ aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Eine illustre Vorleser-Runde wird angekündigt.