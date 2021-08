„Gute Themen“ – die auch mal weh tun

Ihre Chancen auf den Bundestag sind vielleicht nicht allzu groß, dennoch versprachen die Direktkandidaten der ÖDP zur Bundestagswahl, Alina Möller (Münster) und Ludger Gerhardt (Warendorf), bei einer digitalen Pressekonferenz am Montag einen engagierten Wahlkampf – und noch mehr. „Ich glaube an die ÖDP, und dass die vielen jungen, kompetenten Menschen bei uns wirklich was bewegen können“, sagte Möller, die auch Landesvorsitzende der ÖDP-Jugend Junge Ökologen ist. Die 27-jährige Masterstudentin der Volkswirtschaftslehre hat sich vor allem die Themen Gemeinwohl-Ökonomie und nachhaltiges Leben auf die politische Fahne geschrieben. Zudem möchte sie sich für einen Klimaschutz einsetzen, der weniger auf Verzichtspolitik basiere, dafür mehr die Unternehmen in die Pflicht nehme.

Politik liegt in der Familie

Beim 25-jährigen Gerhardt, noch Student und demnächst Regierungsin­spektor-Anwärter bei der Bezirksregierung, liegt Politik in der Familie. Auch seine Eltern seien politisch aktiv gewesen – „allerdings in anderen Parteien als ich es bin“, sagt er mit einem Schmunzeln. Er will in seinem Wahlkampf den öffentlichen Nahverkehr und die Anbindung an eher ländliche Gebiete sowie Gesundheitsthemen wie die Hausärzteversorgung und häusliche Pflege in den Blick nehmen.

Alina Möller ist sich sicher: „Wir haben gute Themen, auch wenn die Message manchmal weh tut.“ Kreissprecher Maximilian Brinkmann-Brand sagte am Rande der Runde: „Wir wollen jüngere Menschen gegen die etablierte Politik aufbieten.“