Robert Habeck in Münster: "Während wir reden, sterben Menschen"

Wahlkampf auf dem Domplatz: Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist am heutigen Montag zu Besuch in Münster. Auf dem Domplatz spricht er über den Krieg in der Ukraine und den Umgang mit Krisen.

Robert Habeck (Grüne) war am Montag auf dem Domplatz in Münster.

In knapp zwei Wochen findet die Landtagswahl 2022 in NRW statt. Im Rahmen der Wahlkampftour der Grünen ist am heutigen Montag Robert Habeck, Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister in Münster. Pünktlich um 15.30 Uhr kam Habeck unscheinbar im blauen Anorak und Jeans über den Domplatz.

Begrüßt wurde der Grünen-Politiker bei leichtem Regen von - nach Angaben der Polizei - knapp 2000 Münsteranerinnen und Münsteranern. Etwa eine Stunde nach Beginn der Wahlkampfveranstaltung ergriff Habeck auf der Bühne selbst das Wort. Es habe bereits früher dramatische Krisen wie Kriege oder Hunger gegeben, so Habeck. "Wir dachten, die großen Krisen sind vorbei, aber sie waren nie vorbei. Während wir reden, sterben Menschen", so der Vizekanzler.

Habeck plädiert für schnellen Ausbau

Robert Habeck plädierte in Münster außerdem für einen schnellen Ausbau erneuerbarer Energien - und für eine Diskussion darüber, wie die Kosten der Energiewende verteilt werden können. Ihm als Bundeswirtschaftsminister sei beim Ausbau der erneuerbaren Energien zudem wichtig, unabhängig von Russlands Präsident Putin zu werden.

Einige Besucherinnen und Besucher störten Habecks gut 15-minütige Rede mit Trillerpfeifen. Die meisten schienen jedoch zufrieden: Habeck erntete kräftigen Applaus. Im Anschluss stellte sich der Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister noch Fragen aus dem Publikum. Auch dabei spielte der Krieg in der Ukraine eine zentrale Rolle. Habeck: "Wenn man Putin heute nicht entgegentritt, macht man sich mitschuldig an den Verbrechen."

Zu Beginn der Wahlkampfveranstaltung nahm Habeck (Mitte) zunächst zwischen den münsterischen Lokalpolitikern Platz. Foto: Oliver Werner

Begleitet wird Habeck bei seinem Besuch in Münster von der Grünen-Spitzenkandidatin in NRW, Mona Neubaur. Vor Ort sind ebenfalls die Spitzenkandidaten der münsterischen Grünen, Josefine Paul, Robin Korte und Dorothea Deppermann.

