Fußball-WM in Münster ohne „Hafenarena“

Die Entscheidung ist gefallen: In diesem Jahr wird es keine Hafenarena zur Fußball-WM geben. Geschäftsführer Bernd Redeker hat sich am Freitag zu den Gründen geäußert.

So sah es in der Hafenarena im Jahr 2018 aus. Zur WM in Katar im November und Dezember 2022 wird es keine Neuauflage der Hafenarena geben.

Während der Fußball-WM in Katar wird es kein Public Viewing in der Hafenarena geben. Das hat am Freitag Hafenarena-Geschäftsführer Bernd Redeker auf Nachfrage berichtet. Gleich mehrere Gründe hätten in diesem Jahr gegen die Hafenarena gesprochen, bei der in den vergangenen Jahren im Jovel Europa- und Weltmeisterschaften übertragen worden waren.

Zum einen sei ungewiss, wie sich die Corona-Lage entwickele. Dann sei vielen wegen des Ukraine-Krieges nicht zum Feiern zumute. Hinzu komme, dass die WM in die Weihnachtszeit falle. Sollte es Deutschland bis ins Halbfinale oder ins Endspiel schaffen, sei eventuell noch ein spontanes Public Viewing drin, so Redeker. Zur Fußball-EM 2024 in Deutschland und zur WM 2026 in England soll es aber wieder die Hafenarena geben.