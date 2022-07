Hafenmarkt: Bauarbeiten könnten weitergehen

Der Hafenmarkt hat eine weitere rechtliche Hürde genommen. Die Bezirksregierung hat die am 6. April vom Rat der Stadt Münster beschlossene Änderung des Flächennutzungsplanes für jenen Bereich, in dem das umstrittene Projekt realisiert werden soll (Hansaring/Schillerstraße/Hafenweg), genehmigt. Dies bestätigten am Donnerstag Bezirksregierung und Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.

