Klage gegen den Hafenmarkt eingereicht

Erst das Hafencenter, jetzt der Hafenmarkt – am Hansaring wiederholt sich die Geschichte: Erneut liegt eine Klage gegen das umstrittene Bauprojekt vor. Erst vor Kurzem haben die Bauarbeiten dort wieder begonnen.

Beim Oberverwaltungsgericht liegt eine sogenannte Normenkontrollklage gegen das Bauvorhaben Hafenmarkt am Hansaring vor. Eine entsprechende Information, die am Wochenende beim Nachbarschaftsfest auf dem Hansaplatz mitgeteilt wurde, bestätigte am Montag – auf Anfrage unserer Zeitung – der Berliner Rechtsanwalt Philipp Heinz.