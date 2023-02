Haflinger auf dem Laufsteg im Westfälischen Pferdezentrum

Ob in der Dressur, im Springen, unter dem Westernsattel oder vor der Kutsche: der Haflinger gilt als die vielseitigste Pferderasse der Welt. Bei der Hengstpräsentation und Körung der Junghengste können sich Zuschauer ein Bild machen.

Zur großen Haflinger Hengstpräsentation laden der Verein Original Haflinger Pferde Deutschland (OHD) und das Westfälische Pferdestammbuch am kommenden Sonntag (19. Februar) ab 10 Uhr in das Westfälische Pferdezentrum in Handorf ein. 20 ausgewählte Haflinger Hengste aus ganz Deutschland und den Niederlanden werden vorgestellt.

Bewährte Bundesprämien- und Elitehengsten

Original Tiroler Hengste, die aus dem Ursprungszuchtgebiet der Haflinger kommen, bis hin zu im Sport hoch erfolgreichen Beschälern und bereits bewährten Bundesprämien- und Elitehengsten werden an diesem Tag zu sehen sein, kündigen die Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

Vorgestellt werden die Hengste zunächst einzeln an der Hand. Anschließend folgt ein Schauprogramm, bei dem die Hengste in verschiedenen Schaubildern die Vielseitigkeit und den besonderen Charakter des Haflingers unter Beweis stellen werden. Ob in der Dressur, im Springen, unter dem Westernsattel oder vor der Kutsche, der Haflinger gilt nicht umsonst als die vielseitigste Pferderasse der Welt.

Körung der Junghengste

Ein weiteres Highlight ist die Körung für die Junghengste der Rassen Haflinger und Edelbluthaflinger, die am Samstag und Sonntag (18. und 19. Februar) ebenfalls im Westfälischen Pferdezentrum stattfindet. 17 Hengste sind für diese Veranstaltung genannt, deren Sieger direkt nach der Hengstschau herausgestellt werden.

Insgesamt können sich die Zuschauer somit auf 37 Haflinger Hengste freuen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen, insbesondere eine Auflistung aller teilnehmenden Hengste sowie den Zeitplan gibt es online: