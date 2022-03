Nach Eskalation am Schlossplatz: Haftstrafe für Messerstecher

Im Prozess um den Messerangriff auf dem Schlossplatz im vergangenen Sommer ist am Dienstag ein Urteil gefällt worden: Vier Jahre und neun Monate muss der 19-jährige Angeklagte wegen gefährlicher Körperverletzung in Haft. Zudem soll er 5000 Euro Schmerzensgeld an das Opfer zahlen. Das Urteil um den 16-jährigen Komplizen des Täters fällen die Richter zu einem späteren Zeitpunkt – der 16-Jährige befindet sich in Quarantäne.

