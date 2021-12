Haftstrafe verkürzt sich nur leicht

Nach einer erfolgreichen Revision am Bundesgerichtshof wurde am Landgericht Münster ein Urteil wegen eines Tankstellenüberfalls und eines Einbruchs neu gefasst. Für den Angeklagten ändert sich allerdings wenig.

Ein 26-Jähriger Münsteraner ist jetzt vor dem Landgericht zu zwei Jahren und sieben Monaten Haft verurteilt worden. Er hatte 2017 eine Tankstelle in Coerde mit einer Gaspistole überfallen, ein Jahr später brach er in ein Wohnhaus in Handorf ein.